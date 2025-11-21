Fußball-WM 2026: Wie komme ich zu Tickets für die Spiele?

Zwei Millionen Tickets sind bereits vergeben bzw. reserviert. Nach der Auslosung am 5. Dezember beginnt die Zufallsziehung. Hier können sich Fans für bestimmte Spiele anmelden. Sollte es kurz vor dem Turnier noch freie Plätze in den Stadien geben, dann gehen die Tickets in den Last-Minute-Verkauf. Alles läuft über FIFA.com/tickets.

Von der FIFA wurde ein Zweitmarkt eingerichtet. Dort werden Karten, die zurückgegeben werden, wieder verkauft. Allerdings zu einem wesentlich höheren Preis.

Pro Haushalt kann man maximal vier Tickets kaufen. In den Stadien selbst wird es keinen Ticketverkauf geben. Die günstigsten Karten um 60 Dollar (52 Euro) sind nur ein marginaler Bruchteil der Kapazität. Die besten Finalkarten außerhalb des VIP-Bereichs werden zu Verkaufsbeginn 6.730 US-Dollar (ca. 5.790 Euro) kosten.



