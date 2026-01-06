Österreichs WM-Gegner Algerien im Afrika-Cup-Viertelfinale

Österreichs Fußball-WM -Gegner Algerien erreichte nur mit viel Mühe das Afrika-Cup-Viertelfinale . Nach langer torloser Zeit in Rabat sorgte Adil Boulbina im Duell mit der Demokratischen Republik Kongo am Dienstag mit einem sehenswerten Tor zum 1:0 in der 119. Minute für die Entscheidung zugunsten des Favoriten. Der Afrika-Meister von 1990 und 2019, der in der Gruppenphase alle drei Partien für sich entschieden hatte, darf damit weiter auf Triumph Nummer drei hoffen.

In einer sehr intensiven Partie suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive, immer wieder ging es hin und her. Die beste algerische Chance in der regulären Spielzeit fand Mohammed Amoura vor, der nach einer schönen Einzelaktion seinen Meister in Kongo-Tormann Lionel Mpasi fand (78.). Der 31-jährige Schlussmann von Le Havre hielt auch in der Verlängerung bei einem Abschluss von Fares Chaibi stark (111.). Als sich alle schon ein wenig mit dem Gedanken an ein Elfmeterschießen anfreundeten, schlugen die Algerier nach einem schnellen Konter doch noch zu.

Boulbina mit sehenswertem Treffer

Boulbina wurde zu wenig attackiert und traf mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze via Unterkante der Latte. Danach wurde der 22-jährige Stürmer vom Katar-Club Al-Duhail in einer Jubeltraube unter seinen Kollegen "begraben". Sein viertes Länderspieltor im sechsten Spiel war ein besonderes. Erstmals seit dem jüngsten Titelgewinn 2019 steht Algerien beim Kontinentalturnier wieder in der Runde der letzten acht. Dort bekommt es die Truppe von Teamchef Vladimir Petkovic, die in der Gruppenphase gegen Sudan (3:0), Burkina Faso (1:0) und Äquatorialguinea (3:1) gewonnen hatte, am Samstag mit Nigeria zu tun.