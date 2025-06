Verstärkung aus Hartberg: Der WAC hat einen neuen Regisseur

Für die Hartberger brachte es der gebürtige Deutsche mit kosovarischen Wurzeln in der vergangenen Saison auf elf Tore und 14 Assists in 36 Pflichtspielen. Im Cup-Finale unterlag Avdijaj mit den Hartbergern dem WAC.

„Donis ist ein Spieler, den man in Österreich sehr gut kennt und hier auch immer gute Leistungen gebracht hat. Er ist in den letzten Jahren auch als Person gewachsen und wird uns in der Offensive definitiv weiterhelfen“, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer.

3.Station in Österreich

Wolfsberg ist für Donis Avdijaj bereits der dritte Verein in Österreich. Neben seinem Engagement bei Hartberg war er auch noch für Sturm Graz am Ball.

„Ich hatte mehrere nationale und internationale Angebote. Aber ich habe mich nach reiflicher Überlegung für den WAC entschieden. Hier stimmt für mich einfach alles. Solide geführter Verein, sehr guter Trainer, starker Kader und euphorische Fans“, erläuterte Avdijaj.