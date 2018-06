Trainingsauftakt von Sturm im Zeichen des Umbruchs

Standortwechsel

Für Konfliktstoff abseits der Transfergerüchte sorgt in Graz der Plan, bei erfolgreicher Qualifikation für die Champions League in das deutliche größere Stadion nach Klagenfurt ausweichen zu wollen. Das Vorhaben stößt besonders bei Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) auf großen Unmut. "Wenn Sturm in die Champions League kommt und in Klagenfurt spielt, gibt es keinen Stadionumbau in Graz. Wir investieren viele Millionen in die Merkur-Arena, damit Sturm international gut dasteht. Diese Idee ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich für Sturm engagieren. Ich bin wirklich sehr verärgert und erwarte, dass diese Pläne umgehend zurückgenommen werden", wurde Nagl in der Kleinen Zeitung zitiert.

Die Sturm-Führung wollte zu dieser Causa noch am Montag eine offizielle Stellungnahme abgeben. Kreissl äußerte sich zurückhaltend. "Das ist nicht meine Aufgabe und ich kommuniziere auch nicht über die Medien mit dem Grazer Bürgermeister", meinte der Sportdirektor. Vogel gab sich diesbezüglich diplomatisch. "Ein Standortwechsel nach Klagenfurt hätte Vor- und Nachteile, aber ich schätze die Heimspiele in Graz."

Die neue Saison beginnt für Sturm am 21. Juli im Cup, in der Woche darauf folgen das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation und der Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg. In der zweiten Runde der CL-Quali heißt der Gegner FC Basel oder Ajax Amsterdam, die Auslosung erfolgt am Dienstag. Vogel würde mit Basel auf seinen Ex-Club treffen, sportlich seien die Schweizer die leichtere Aufgabe. "Ich würde ganz klar Basel nehmen. Ich kenne die Mannschaft, Basel ist auch noch in der Findungsphase. Ajax wäre die noch größere, schwerere Herausforderung."