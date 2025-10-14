Fußball-Teamspielerin doch schwerer verletzt

Die österreichische Fußball-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich wie befürchtet schwerer verletzt. Eine Untersuchung ergab eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, gab ihr Klub Liverpool am Dienstag bekannt. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin wird in den nächsten Tagen operiert. Höbinger hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City in der 26. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen.