Fußball-Teamspielerin doch schwerer verletzt

ÖFB-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger führt den Ball.
Marie-Therese Höbinger hat einen Kreuzbandriss erlitten. Die Liverpool-Legionärin muss operiert werden.
14.10.25, 16:58
Die österreichische Fußball-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich wie befürchtet schwerer verletzt. Eine Untersuchung ergab eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, gab ihr Klub Liverpool am Dienstag bekannt. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin wird in den nächsten Tagen operiert. Höbinger hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City in der 26. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen.

Ein altes ÖFB-Problem bringt wieder Spannung in die WM-Quali

Für ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl ist es die nächste Hiobsbotschaft im Hinblick auf die beiden Play-off-Partien der Nations League gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober. Wegen Kreuzbandrissen fallen schon Sarah Zadrazil, Barbara Dunst (beide Bayern München) und Lilli Purtscheller (Essen) aus.

