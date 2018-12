Sturm als Nutznießer der Nullnummer gegen Rapid

Klare Marschroute

In den kommenden Tagen wird das Grün noch einmal ordentlich beansprucht. Am Mittwoch steigen dort die letzten Einheiten von Rapid und den Glasgow Rangers vor dem Europa-League-Duell, das am Donnerstag stattfindet. Den Grün-Weißen reicht dabei schon ein Punkt zum Aufstieg ins Sechzehntelfinale.

Drei Tage später geht es zum Jahresabschluss im Auswärtsderby gegen die Austria um eine gute Ausgangsposition für das Grunddurchgangs-Finish im Frühjahr. "Wir wollen jetzt am Donnerstag aufsteigen und am Sonntag das Derby gewinnen", gab Murg als Marschroute vor. Ob Abwehrchef Mario Sonnleitner dabei mithelfen kann, ist noch offen - der Steirer musste in der ersten Hälfte wegen Muskelproblemen ausgetauscht werden, Kühbauer will beim Innenverteidiger kein Risiko eingehen.