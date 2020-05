Starker Alaba, Arnautovic erstmals in Startelf

Wieder einmal war am Wochenende David Alaba Österreichs auffälligster Gastarbeiter in der deutschen Bundesliga. Der linke Verteidiger zeigte bei Bayerns 4:0 auf Schalke eine erneut starke Vorstellung, konnte sich vor allem in der Offensive oft in Szene setzten. Alaba belohnte seine Leistung mit zwei Assists zu den Toren zum 2:0 (Maßflanke auf den Kopf von Mandzukic) und 3:0 (Stanglpass auf Ribery) und wurde neuerlich vom kicker in die "Elf des Tages" gewählt. kicker-Note: 2