Ohne den angeschlagenen David Alaba und mit dem 100. Clasico-Sieg von Real Madrid über den FC Barcelona ist das erste Halbfinale des spanischen Supercups im saudi-arabischen Riad über die Bühne gegangen. Der favorisierte Liga-Spitzenreiter setzte sich gegen den Erzrivalen nach Verlängerung mit 3:2 durch. In der regulären Spielzeit hatte Barca zweimal ausgeglichen. Reals Endspielgegner wird am Sonntag der Sieger der Donnerstag-Partie Atletico Madrid gegen Athletic Bilbao sein.

Real ging nach 25 Minuten durch Vinicius Junior in Führung (25.). Doch der FC Barcelona, bei dem Neuzugang Ferran Torres nach Corona-Infektion gleich in der Startelf stand, konnte noch vor der Pause durch einen kuriosen Treffer ausgleichen. Alabas sonstiger Innenverteidiger-Kollege Eder Militao schoss Luuk de Jong an, von dem der Ball erst an den Innenpfosten und dann ins Tor sprang.