Offiziell: Ancelotti verlässt Real und wird Brasiliens Teamchef

Carlo Ancelotti verlässt Real Madrid und wird künftig als Teamchef die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft übernehmen. Brasiliens Verband teilte am Montag mit, dass eine Einigung mit dem Italiener erzielt wurde.

"Ein weltweites Statement"

Brasiliens Auswahl soll Ancelotti schon im kommenden Monat in den WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay betreuen. "Carlo Ancelotti als Trainer Brasiliens zu holen ist mehr als ein strategischer Zug. Es ist ein weltweites Statement, dass wir wieder danach trachten, die Nummer eins im Fußball zu sein", sagte Verbandschef Ednaldo Rodrigues in einer Mitteilung. "Er ist der großartigste Trainer der Geschichte und führt nun das großartigste Nationalteam des Planeten."

Mit Real samt dem derzeit wieder verletzten David Alaba verpasst der 65-Jährige in dieser Saison aller Voraussicht nach einen Titelgewinn. In seinen vier höchst erfolgreichen Jahren beim Club holte Ancelotti u.a. zweimal die Trophäe in der Champions League und wurde zweimal spanischer Meister. Sein erstes Engagement bei Real hatte vor zehn Jahren mit je einem Champions-League- und Cuptitel geendet.