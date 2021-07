RB Leipzig erhält die Lizenz für die 2. Deutsche Liga

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sein Unternehmen könnte bei Nichterteilung der Lizenz das Projekt Leipzig ad acta legen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview unterstrich der Milliardär diese Haltung. "Wir wollen eine Einigung, aber nicht um jeden Preis. Bei Nichterteilung der Lizenz könnten wir uns nur aus Leipzig zurückziehen", so Mateschitz, der aber auch seine Kompromissbereitschaft signalisierte. "Alle Bemühen sich um einen Konsens, und ich glaube, dass er erreicht werden wird", sagte der Steirer in dem Interview.

Dieser ist nun offensichtlich da. "Durch die verbindliche Erklärung, seine Gremien künftig mit mehrheitlich unabhängigen Persönlichkeiten zu besetzen sowie das bisherige Logo mit Blick auf die Anforderungen der UEFA zu verändern, hat der Klub die wesentlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Spielbetrieb im Konsens erfüllt", erklärte Harald Strutz, Vorsitzender des Lizenzierungsausschusses. "Einer Lizenzierung steht daher nichts mehr im Wege."

DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig ergänzte: "Der Satzung des Ligaverbandes liegt das Leitbild eines offenen Vereins zugrunde. Die nun zugesagten Änderungen der Mitwirkungs- und Gestaltungsrechte der Vereinsmitglieder erfüllen diese Anforderung." In den vergangenen Wochen hatte sich der Streit um die Lizenz von RB Leipzig zu einer hitzig geführten Debatte um die Mitbestimmung in deutschen Fußball-Klubs entwickelt. Viele Fans befürchten, dass nun weitere Investoren dem Beispiel von RB Leipzig folgen werden.

Viele Rechtsexperten waren dagegen der Meinung, dass RB Leipzig juristisch im Vorteil war und vor ordentlichen Gerichten sogar die 50+1-Regel der DFL hätte kippen können. Die Regelung in den DFL-Statuten soll verhindern, dass Investoren die Mehrheit an den als Kapitalgesellschaften organisierten Clubs erlangen.