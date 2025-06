"Erpresser" Lewandowski? Polen-Star nicht mehr im Nationalteam

Polens Fußball-Star Robert Lewandowski will unter dem derzeitigen Trainer Michal Probierz nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. „Angesichts der Umstände und des Vertrauensverlusts in den Trainer der polnischen Nationalmannschaft habe ich beschlossen, meine Tätigkeit in der polnischen Nationalmannschaft einzustellen, solange er im Amt ist“, schrieb Lewandowski auf Polnisch bei X. Er hoffe, danach wieder „für die besten Fans der Welt spielen zu können“.

Der 36 Jahre alte Weltklasse-Stürmer, der früher für Borussia Dortmund und den FC Bayern München spielte, hatte nach einer langen Saison mit dem FC Barcelona auf das derzeit laufende Qualifikationsfenster verzichtet.