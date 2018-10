Pfiffe nach CL-Sieg: Real-Coach verschafft sich nur kurz Luft

Mourinho stichelte

In Manchester ließen einmal mehr Aussagen von United-Coach Jose Mourinho Raum für Interpretationen. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Juventus Turin lobte der Portugiese den Gegner in höchsten Tönen, in denen nicht zuletzt Kritik am eigenen Club mitschwang. Trotz der vielen Erfolge in den vergangenen Jahren sei Juve "nicht zufrieden, mit dem, was sie haben", stellte Mourinho fest. "Sie wollen mehr. (...) Sie haben die besten Spieler der Welt im Visier." Sein Team sei hingegen "ein bisschen" hinter dem Niveau von Juventus zurück.

Mit der Vorstellung am Mittwoch zeigte er sich dennoch zufrieden. "Wir haben gegen einen der größten Titelkandidaten gespielt und haben alles unternommen", meinte Mourinho, den vor allem die Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte, in der Paul Pogba die Stange traf (78.), gefiel. "Wir wussten, dass es ein Kampf mit Valencia um Platz zwei wird", sagte der Trainer, dessen Truppe in Gruppe H mit vier Punkten schon fünf Zähler hinter den makellosen Italienern liegt. Valencia (2), das Bern beim Auswärts-1:1 den ersten Punkt in der Königsklasse überhaupt bescherte, rangiert auf Platz drei.