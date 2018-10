Manchester auch in Champions League guter Boden für Ronaldo

Im Old Trafford von Manchester United fühlt sich Ronaldo seit jeher wohl. Von 2003 bis 2009 hatte er dort für United gespielt, danach war er seit seinem Abgang dem Klub emotional verbunden. Zwei Mal kehrte er bisher zurück ins Theatre of Dreams: 2013 in der Champions League mit Real, da erzielte er das 2:1-Siegtor.

Und am Dienstag mit Juventus Turin. Abermals kehrte er den Sieger hervor, diesmal mit 1:0, wobei er das Tor von Dybala einleitete.