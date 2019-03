Oman und Kuwait könnten Co-Gastgeber der WM 2022 werden

FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht sich seit Wochen für eine Erhöhung der Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Teams aus. Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist die Erhöhung bereits beschlossene Sache. Das FIFA-Council berät am 14. und 15. März in Miami über eine mögliche vorgezogene Expansion.

Das Hauptproblem bei der Suche nach möglichen Co-Gastgebern ist die Tatsache, dass sich das Emirat Katar mit seinen Nachbarn Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten seit geraumer Zeit im politischen Konflikt befindet.