Österreichs U21 holt in der EM-Quali in Dänemark ein 1:1

Mit einem 1:1 und damit mit einem Punkt auf dem Weg zur EM kehrt Österreichs U21-Team der Männer aus Dänemark zurück. In der Tabelle der Gruppe I liegt man nach zwei Spielen mit vier Punkten nun (punktegleich mit Dänemark) auf Rang zwei.

Österreich ging kurz vor der Pause aus einem geschenkten Elfmeter mit 1:0 in Führung, David Puczka traf. Zuvor war zwar Hödl gefoult worden, das Vergehen fand aber deutlich außerhalb des Strafraums statt. Einen VAR gab es bei diesem Spiel allerdings nicht.

Den Dänen gelang nach schönem Passspiel durch Andersen der Ausgleich (58.). Nach einer Tätlichkeit von Adewumi spielte Österreich die letzten 15 Minuten in Unterzahl, brachte das Remis aber über die Zeit.

Teamchef Perchtold nahm im Vergleich zum 2:3 in Belarus nur zwei Umstellungen vor. Sturm-Graz-Offensivspieler Jacob Hödl debütierte anstelle des zum A-Team aufgerückten Nikolaus Wurmbrand, zudem bekam Dijon Kameri gegenüber Moritz Wels den Vorzug.

Als nächste Hürde kommt am Dienstag (18.00 Uhr) Wales ins Linzer Hofmann Personal Stadion.