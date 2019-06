ÖFB und Bundesliga schaffen erste Homophobie-Ombudsstelle

Kaum Coming-outs

Im Fußball ist Homosexualität noch immer ein Tabu. Der nunmehrige Ombudsmann Egger outete sich 2016 als erster österreichischer Fußball als homosexuell. " Homophobie ist im Fußball weiter gang und gäbe. Auch deshalb sitze ich hier", sagte der Spieler des Fünftligisten FC Gratkorn. Coming-outs von prominenten Spielern gibt es kaum. "Bis es soweit ist, muss das Problem strukturell betrachtet und angegangen werden." Erste Maßnahmen des 26-Jährigen, der früher in der Jugend von Sturm Graz spielte, in seiner neuen Funktion: Vernetzungstreffen mit Spielern und Spielerinnen im österreichischen Fußball, weiteren Diskriminierungsstellen sowie anderen Vereinen der LGBTIQ-Community. Kurzum: "Bündnispartner um uns scharen."

Schwulenfeindliche Sprache, meist um die Gegnerseite abzuwerten - etwa in Form von Spruchbändern oder Sprechgesängen - ist allgegenwärtig. Beispiele dafür würden sich auch an vielen österreichischen Fußballplätzen an jedem Wochenende finden. Besonders bizarr trat die vorherrschende Homophobie allerdings im Oktober 2018 beim Spiel Austria Wien - Sturm Graz auf: Just an dem Tag, an dem Austria-Kapitän Alexander Grünwald anlässlich der Bundesliga-Kampagne "Gemeinsam gegen Homophobie" symbolisch eine Regenbogenschleife trug, schallten wiederholt "Schwuler SK Sturm"-Rufe von der Austria-Fantribüne. Das Thema wird Egger noch länger beschäftigen. Er weiß: "Hier braucht es noch viel Bewusstseinsbildung."

Service: Kontakt können Betroffene unter www.fussballfueralle.at oder ombudsstelle@fussballfueralle.at