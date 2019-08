ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch hakt Bremen-Wechsel ab

Bremen wartet als nächster Gegner

Passenderweise kommt es dazu, dass er am Sonntag (15.30 Uhr) mit Augsburg beim Wunschklub in Bremen gastiert. "Ich freue mich auf ein geiles Spiel“, sagte der Grazer. Danach geht es für ihn weiter nach Saalfelden, wo sich das ÖFB-Team ab Montag auf die EM-Quali-Spiele gegen Lettland und in Polen vorbereitet.

Gregoritsch wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer der Saison. Im Vorjahr war er für Augsburg sechsmal in der Liga und zweimal um Cup erfolgreich gewesen - nicht übermäßig viel für einen Mann seiner Ansprüche.

Dass ihm seine Auftritte mitunter als lustlos ausgelegt worden waren, wollte Gregoritsch nicht gelten lassen. "Vielleicht bin ich glücklos. Aber das wird sich ändern. Ich erarbeite mir das, so dass mir die Dinge wieder zufliegen.“