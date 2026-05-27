Wechsel zu AC Milan? Das sagt Teamchef Ralf Rangnick dazu

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" am Dienstag in Wien mit Verantwortlichen des AC Milan getroffen. Demnach seien Klubbesitzer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic angereist, um mit dem Deutschen zu sprechen.

Bei einem Medientermin mit seiner Privatstiftung am Mittwochmittag dementierte Rangnick das Treffen nicht, stellte aber klar: "Dass bei Milan am vergangenen Wochenende etwas Außergewöhnliches passiert ist, hat wohl jeder mitbekommen."

Milan vergeigte mit einer peinlichen 1:2-Heimpleite gegen Cagliari die Teilnahme an der Champions League, die Eigentümer trennten sich daraufhin von Sportdirektor und Trainer. Ein Umbruch steht bei den Rossoneri an.

Rangnick: "Der einzige Ansprechpartner für mich, was Vertragliches betrifft, ist der ÖFB."