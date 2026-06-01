Fußball live: Diese ÖFB-Elf bestreitet den letzten WM-Test

Die ÖFB-Auswahl bestreitet am Montag im Wiener Happel-Stadion ein Länderspiel gegen Tunesien , das als Generalprobe für die Endrunde und vor allem für das Auftaktmatch am 17. Juni gegen Jordanien dient.

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem ersten WM-Match wartet auf Österreichs Fußball -Nationalteam der letzte Härtetest.

Neue Rolle für Laimer

Teamchef Ralf Rangnick hofft darauf, drei Tage vor dem Abflug in die USA letzte wichtige Eindrücke zu sammeln und einen Sieg zu holen. "Ich wünsche mir ein gutes Spiel, einen Sieg und dass sich keiner verletzt."

Beim letzten Härtetest schickt Rangnick folgende Elf aufs Feld:

A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Überraschend ist die Rolle von Konrad Laimer, der Allrounder im ÖFB-Team bekleidet diesmal die Position links in der defensive Viererkette. Im Nationalteam hatte er bislang meist andere Aufgaben.

Laimer wird freilich nicht fremdeln, beim FC Bayern hatte der Salzburger in der letzten Saison etliche Einsätze als Linksverteidiger.