ÖFB-Gegner Bosnien: Ein 39-Jähriger und ein 17-Jähriger sind gefährlich

Bei Gegner Bosnien dreht sich noch immer viel um Edin Dzeko, der auch 2018, beim 1:0-Sieg gegen Österreich in Zenica, das Siegestor erzielt hat. Mit 39 Jahren ist der Stürmer immer noch Kapitän der Mannschaft, spielte zuletzt aber nicht immer von Beginn an.

Teamchef Sergej Barbarez ist seit April 2024 im Amt. Die Mannschaft des langjährigen Deutschland-Legionärs hat trotz nicht immer überzeugenden Leistungen alle vier bisherigen Quali-Spiele gewonnen. Der eingewechselte Dzeko musste seinem Team im Juni einen 1:0-Heimsieg gegen San Marino retten. Am Samstag gab es im Zwergstaat mit einem 6:0 den ersten Erfolg mit mehr als einem Tor Unterschied.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Inquam Photos via REUTERS / GEORGE CALIN Sergej Barbarez ist der Teamchef von Bosnien

Dzeko hält bei 70 Toren in 142 Länderspielen. Der Fiorentina-Stürmer will sein Land nach 2014 als letzten Karrierehöhepunkt noch einmal zu einer WM führen. Wertvollster Spieler im Kader ist Stuttgart-Stürmer Ermedin Demirovic, ein großer Hoffnungsträger Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Alberto Lingria Kerim Alajbegovic (17) spielt seit Sommer in Salzburg