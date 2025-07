4:0 im Cup gegen Donaufeld: FAC bleibt die Nummer 1 in Floridsdorf

Endlich wieder einmal eine gesteckt volle Tribüne bei einem Fußballspiel in Floridsdorf. Wo in den Urzeiten des österreichischen Fußballs die Hakoah und später die Admira und auch der FAC die Massen anzogen, war es in den vergangenen Jahren ruhig geworden.

Doch am Freitagabend wollten sich knapp 1.500 Zuschauer den Auftakt zur ersten Runde des österreichischen Fußball-Cups nicht entgehen lassen.

Die favorisierten Gäste aus Jedlesee, zuletzt Neunter in der zweiten Bundesliga, mit vier Neuen in der Startaufstellung, waren mit einem Straßenbahn-Sonderzug angereist. Und sie übernahmen auch nach einer ersten und einzig notwendigen Parade ihrer neuen Nummer 1, Juri Kirchmayr, express die Regie gegen den regierenden Meister der Regionalliga Ost.