Die Gastgeber: Der SR Donaufeld hat in der Saison 2024/25 die Meisterschaft in der Regionalliga Ost für sich entschieden. Aus einem wirtschaftlichen Kalkül verzichtet der Verein auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Die Gäste: Der Floridsdorfer AC erfindet sich auch in diesem Sommer neu. In der Saison 2025/26 muss man nicht nur etliche Neuzugänge in den Verein integrieren, sondern auch den Abgang von Langzeit-Trainer Mitja Mörec (zu BW Linz) kompensieren.

Vorverkauf: Karten in der Kantine des SR Donaufeld (Mo., Di. und Do. ab 16 Uhr) und auf dem FAC-Platz. Eine Karte kostet 20 €.

Freikarten: Die ersten fünf Leser, die sich am Spieltag um 16 Uhr bei KURIER-Redakteur Uwe Mauch vor der Pressekassa mit seinem Artikel in der Hand melden, erhalten je zwei Freikarten.