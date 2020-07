Nun ist es fix: Hwang verlässt Salzburg Richtung Leipzig

Das hat sich in den vergangenen Wochen angedeutet: Hee Chan Hwang verlässt Fußball-Meister Salzburg und wechselt in die deutsche Bundesliga zum Champions League-Starter RB Leipzig. Dort unterschreibt der 24-jährige Koreaner einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Hee Chan Hwang erklärt: „Ich werde meine Salzburger Teamkollegen und die Menschen im Klub vermissen, ich liebe diese Mannschaft einfach. Es ist so viel positive Energie, so viel Vertrauen und so eine super Stimmung drin. Und ich habe hier so viel gelernt, fußballerisch und menschlich. Der FC Red Bull Salzburg und seine Fans bedeuten für mich sehr viel, es ist einfach ein geiler Klub!“