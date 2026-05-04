Schock in Niederösterreich: Fußballer stirbt mit 29 Jahren

Der Fußball im Mostviertel ist tief erschüttert. Beim Derby zwischen Kilb und Ybbs ereignete sich am Sonntag in der 52. Minute ein folgenschwerer Vorfall: Der Ybbser Abwehrspieler Robert Kaminger verspürte plötzlich starke Schmerzen im Brustbereich. Die Betreuerbank reagierte umgehend und nahm ihn sofort aus dem Spiel. Kurz darauf begab er sich in die Kabine, wo zusätzlich Übelkeit auftrat. Umgehend wurde der Rettungsdienst verständigt.

Während des Transports ins Krankenhaus erlitt Kaminger Kammerflimmern. Trotz intensiver medizinischer Maßnahmen gelang es den Ärzten nicht, sein Leben zu retten. Er verstarb wenig später. „Es ist eine Tragödie. Die Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. Da wird Fußball zur Nebensache“, sagte Obmann Christian Eplinger gegenüber der NÖN.

Robert Kaminger galt als feste Größe innerhalb der Mannschaft, überzeugte auf dem Platz durch Einsatz und Fairness. Besonders schmerzhaft ist der Verlust auch deshalb, weil sein Zwillingsbruder Thomas ebenfalls Teil des Teams ist.