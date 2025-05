1:0 gegen Schottland: Österreich fixiert Rang drei in Liga A

Österreich hat Rang drei hinter Deutschland und Niederlande in Liga A der Nations League fix und wird im Play-off gegen einen Gruppenzweiten aus Liga B um den Verbleib unter den besten 16 Teams Europas spielen. Die Österreicherinnen gewannen am Freitag in Glasgow mit 1:0 und können von den noch punktelosen Schottinnen nicht mehr eingeholt werden.

Viele Geschichten wurden im Hampden Park von Glasgow schon geschrieben. 1867 wurde der Fußballplatz eröffnet, er gilt als ältestes Stadion der Welt – und war einige Zeit auch das größte. Am 17. April 1937 sahen 149.547 Besuche r das Länderspiel Schottland gegen England. Das ist immer noch Zuschauerrekord in Großbritannien.

Erstmals stand bei den Schottinnen die australische Teamchefin Melissa Andreatta an der Linie. Ihr Team, das zuletzt in zwei Spielen zehn Stück gegen Deutschland kassiert hatte, stand diesmal in der Defensive besser. Die erste zwingende Chance für Österreich hatte Sarah Puntigam nach schönem Zuspiel von Lilli Purtscheller, doch Torfrau Lee Alexander konnte sich bei dem Schuss auszeichnen (38.). Zwei Minuten später schoss Julia Hickelsberger-Füller aus kurzer Distanz an die Latte. Torlos ging es in die Pause.