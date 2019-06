Nations-League-Finale: Beendet Ronaldo Van Dijks Serie?

Laut dem Datenerfasser Opta ist es in den vergangenen 64 Spielen vor dem Final Four der Nations League keinem gelungen, per Dribbling an Van Dijk vorbeizukommen. Auch beim 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen England im Halbfinale der Nations League schaffte es niemand der Three Lions.

Für Ronaldo dürfte es einen besonderen Reiz darstellen, Van Dijks unglaubliche Serie zu beenden. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass der 34-Jährige unüberwindbare Hürden noch übersteigen würde.

Selbst im fortgeschrittenen Alter bietet der Stürmer von Juventus Turin immer noch Aufführungen der Extraklasse an – so wie zuletzt mit dem 53. Dreierpack seiner Karriere beim 3:1-Halbfinalsieg gegen die Schweiz.