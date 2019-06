Ronaldo hat noch lange nicht genug

Fünfmal wurde er bereits als Weltfußballer ausgezeichnet, und neben den ganzen individuellen Preisen steht er nach dem Premieren-Sieg in der Nations League bei jetzt 29 Titeln mit Klubs oder Nationalmannschaft. Man könnte sich angesichts seines fortgeschrittenen Alters also fragen: Was will dieser Ronaldo eigentlich noch?

Auf dem Platz ist Portugals Kapitän zwar gelassener geworden und regt sich nicht wie früher über individuelle Fehler seiner Mitspieler auf. Extrem ehrgeizig ist er aber noch immer. Ronaldo sei ein „Fußball-Genie“, meinte Portugas Teamchef Fernando Santos jüngst. „Drei bis vier Jahre“ gebe er ihm noch auf höchstem Niveau in der Seleção. Nicht nur die Szenen nach dem Finale demonstrierten, dass Ronaldo das offenbar ganz ähnlich sieht.