"Unmenschliche" minus 17 Grad ließen Lionel Messi kalt

Fußballstar Lionel Messi schoss trotz der eisigen Kälte von minus 17 Grad sein Team Inter Miami am Mittwoch (Ortszeit) zum Sieg im Hinspiel des CONCACAF-Champions-Cup bei Sporting Kansas City . Das Goldtor gelang dem mehrfachen Weltfußballer in der 56. Minute. Damit bescherte Messi seinem Neo-Coach Javier Mascherano einen gelungenen Einstand und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag.

Umso schöner für die Barcelona-Legenden, dass das Rückspiel, genau wie das kommende Ligaspiel gegen New York City FC, wieder im sonnigen Chase Stadium in Fort Lauderdale nahe Miami stattfinden wird. Erwartet werden in Miami 23 Grad. Allerdings plus.