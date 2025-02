So ein Tag, so schön ...: Alaba feierte Comeback bei Reals Gala-Vorstellung

Es war eine Machtdemonstration von Real Madrid im Play-off-Rückspiel der Champions League . Nach dem 3:2-Sieg in Manchester spielten die Königlichen die Cityzens an die Wand und siegten mit 3:1. Gegen hilflose Briten hätte der Sieg, bei dem Superstar Kylian Mbappé allle Treffer der Spanier erzielte, noch höher ausfallen können.

Auch in der Verteidigung gab es zwei frohe Botschaften für Real-Trainer Carlo Ancelotti. Antonio Rüdiger feierte nach seiner Oberschenkelblessur von Beginn an ein Comeback, David Alaba durfte es ab der 90. Minute tun und wurde von den Real-Fans "königlich" empfangen. Im Dezember 2023 hatte er sich das Kreuzband gerissen und danach mehr als ein Jahr gefehlt. Kurz nach seiner Rückkehr zog er sich Anfang Februar eine Adduktorenblessur zu. Da schmerzte es wenig, dass Real in der Nachspielzeit in seiner Anwesenheit noch einen Treffer durch Nico González hinnehmen musste. Ergebniskosmetik. Und wurscht.