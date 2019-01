Marko Arnautovic könnte monatelang ausfallen

"Wir müssen nun alles hinterfragen, weil wir irgendetwas schlecht machen. Keine Schüsse aufs Tor, dafür drei bekommen. Es ist unmöglich, noch schlechter zu spielen", meinte Pellegrini zur Vorstellung seines Teams. Für West Ham war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Zur derzeit ohnehin schon dünnen Kaderdecke der Hammers kam dann auch noch der Ausfall von Arnautovic.

Nach einem Tackling von Wolves-Profi Ruben Neves blieb West Hams Topangreifer (7 Saisontore) auf dem Boden liegen und musste eine Viertelstunde vor Spielende vom Feld. Beim Verlassen des Stadions trug Arnautovic einen Schutzschuh. Laut Sky Sport bestehe der Verdacht auf einen Bruch, was ein Saisonende für den 29-Jährigen nach sich ziehen würde. Arnautovic würde damit auch für die EM-Qualifikationsspiele Österreichs gegen Polen und in Israel Ende März (21. bzw. 24. 3.) ausfallen.

Pellegrini wollte nicht mutmaßen. "Ich denke, dass es keine leichte Verletzung ist", erklärte der Chilene jedoch. Eine genauere Diagnose sollte nach einer Untersuchung am Mittwoch erfolgen. Durch die Verletzung von Arnautovic scheint West Ham auch gezwungen, die Suche nach einem Stürmer auf dem Transfermarkt zu intensivieren. Deadline in der Premier League ist am Donnerstag.