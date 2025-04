Nach Aus im Semifinale: Ex-ÖFB-Teamchef Koller mit Flaschen beworfen

Beim Abgang in die Kabinen wurde Marcel Koller von den eigenen Anhängern mit Flaschen beworfen und beschimpft. Der ägyptische Rekordmeister Al-Ahli war knapp am Einzug ins Endspiel gescheitert.

Nach dem 0:0 in Kapstadt reichte es daheim in Kairo nur zu einem 1:1. Besonders bitter: Der Ausgleich fiel in der 90.Minute durch ein Eigentor.

Erfolgsbilanz

Marcel Koller steht nach dem Aus vor der Entlassung. In der Liga liegt Al-Ahli nur an der zweiten Position. Das ist offenbar zu wenig für den erfolgsverwöhnten Verein.

Der 64-jährige Schweizer gewann mit Al-Ahli zwei Mal die afrikanische Champions League und wurde zwei Mal Meister.