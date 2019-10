"Fußball-Märchen" in Italien: Vom Bootsflüchtling zu Roma-Profi

Ebrima Darboe kam als Bootsflüchtling nach Italien. Nun steht der 18-Jährige aus dem westafrikanischen Kleinstaat Gambia vor seinem Debüt in der Serie A. Beim 2:1-Heimsieg der AS Roma gegen AC Milan am Sonntag zählte Darboe erstmals zum Kader der Römer. Mehrere Zeitungen, darunter die römische La Repubblica, berichteten am Dienstag über den jungen Migranten.

Demnach kam Darboe vor drei Jahren als unbegleiteter Minderjähriger über das Mittelmeer nach Sizilien. Er wurde dann in einem Zentrum für junge Migranten in Rieti 80 Kilometer nordöstlich von Rom einquartiert. Dort begann er für den Klub Young Rieti zu spielen. Rieti-Trainer Francesco Spognardi lobte seine "unglaubliche Technik", fand aber, dass der Teenager körperlich noch etwas zulegen müsste.