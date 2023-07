Szoboszlai war im Jänner 2021 von Salzburg nach Leipzig gegangen, die Sachsen zahlten damals kolportierte 22 Millionen Euro für den Ungarn. 20 Prozent der nun genannten Ablöse entsprächen 14 Mio. Euro.

Bei Leipzig avanciert der 22-jährige Mittelfeldspieler zum bisher teuersten Transfer in der Club-Geschichte. In Liverpool soll Szoboszlai zunächst den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann einen langfristigen Vertrag bekommen, von vier oder fünf Jahren ist die Rede. Der ungarische Internationale wurde in der vergangenen Saison zum Führungsspieler beim deutschen Cupsieger.