Dem FC Barcelona bietet sich am Samstagabend die nächste Möglichkeit, den Sinkflug zu stoppen. Ein Sieg im Auswärtsspiel beim in dieser Saison ebenfalls noch nicht überzeugenden Meister Atletico scheint für Trainer Ronald Koeman die letzte Chance, seinen Job vorerst zu behalten. Spanische Medien wie die "Marca" sehen beim Niederländer "den Kredit verbraucht". Erzrivale Real lacht trotz der Blamage in der Champions League derzeit von der Spitzenposition und will diese halten.

Barcelonas neue Mitläufer-Rolle entspricht - wie der sechste Platz in der Meisterschaft - nicht den Ansprüchen. Doch es erhärtet sich der Eindruck, dass es die neue Realität ist. Koeman setzt in Anbetracht der finanziellen Schieflage im Verein auf junge Akteure wie den 17-jährigen Gavi, der am Donnerstag erstmals ins spanische Nationalteam nominiert wurde. Der ein Jahr ältere Pedri hat es bereits zum Stammkraft im Nationaltrikot geschafft, der ebenfalls 18-jährige Ansu Fati ist nach langer Verletzungspause wieder retour. Yusuf Demir nahm zuletzt auf der Bank Platz. Für den Wiener scheint derzeit wieder Warten angesagt.