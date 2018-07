LASK mit perfektem Europacup-Comeback, Admira vor dem Aus

Selbstvertrauen getankt

Der LASK darf sich damit schon auf eine Begegnung mit Besiktas Istanbul einstellen. Der türkische Topklub hat das Qualifikationshinspiel auf den Färöern bei B36 Torshavn mit 2:0 gewonnen. So weit will Glasner aber nicht vorausblicken. "Wir haben in keinster Weise die Veranlassung, das Rückspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir brauchen weiter Laufbereitschaft, volle Konzentration und Teamspirit. Denn ohne Fleiß kein Preis", betonte der Oberösterreicher.

Dennoch gibt der erfolgreiche Saisonstart viel Selbstvertrauen. "Wir saugen erst einmal diesen Sieg auf, nehmen viel positive Energie mit", erklärte Glasner. Die werden die Linzer gut brauchen können, wenn sie am Sonntag (17.00 Uhr) gleich bei Meister und Titelfavorit Red Bull Salzburg in die Bundesligasaison starten.