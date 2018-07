LIVE: Die Spielstände in der Europa-League-Qualifikation

Für die Admira und den LASK geht die Europacup-Saison am Donnerstag in die erste Runde. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League gastieren die Südstädter beim ZSKA Sofia in Bulgarien, Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Der bulgarische Vizemeister des Vorjahres startete am Sonntag mit einem 2:0-Sieg in die Ligasaison.

Eine Dreiviertelstunde später geht es auch für den LASK los: In Pasching empfangen die Linzer den norwegischen Pokalsieger Lilleström. Die Norweger stehen zwar mitten im Spielbetrieb, liegen in der aktuellen Saison aber nur auf dem 13. Platz.