Juventus schimpft nach Halbfinal-Aus auf Referee

Juventus Turin ist beim Endspiel der Europa-League am 14. Mai im eigenen Stadion nur Zuschauer. Die Finalgegner kommen von der iberischen Halbinsel und heißen FC Sevilla und Benfica Lissabon. Für Juve-Trainer Antonio Conte steht der Schuldige für das enttäuschende 0:0 am Donnerstag gegen den portugiesischen Meister fest: Schiedsrichter Mark Clattenburg.

Der Engländer sei schlichtweg nicht gut genug gewesen, um ein solch bedeutendes Spiel zu leiten, meinte Conte. So habe Clattenburg seiner Mannschaft in der 65. Minute einen Elfmeter verweigert, als er nach einem Kopfball von Fernando Llorente ein Hands von Benfica-Verteidiger Luisao übersehen habe. "Es hätte heute einen Elfmeter geben müssen, nachdem bereits im Hinspiel für ein Foul an Chiellini kein Elfmeter gepfiffen wurde", sagte Conte direkt nach der Partie.

Dank der Auswärtstorregel hätte Juventus ein Tor zum Aufstieg ins Finale gereicht, Benfica war nach dem Hinspiel in Lissabon mit 2:1 in Führung gelegen. "Sie ziehen ins Finale ein, aber mit nur zwei Torschüssen in zwei Spielen. Wir hätten es mehr verdient gehabt", hatte der 44-Jährige keine freundlichen Worte für die Portugiesen über.

Auch gegen die UEFA richtete sich der Zorn des Italieners: "Wir fühlen uns nicht richtig ernst genommen. Die UEFA sollte uns mehr Respekt entgegenbringen, indem sie einen Schiedsrichter mit der erforderlichen Qualität entsendet."