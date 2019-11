Herzogs Zukunft in Israel vor Duell mit Polen weiter offen

Familie spielt große Rolle

Herzog befindet sich allerdings weiterhin in Gesprächen. Verabschieden würde er sich selbst sicher nicht aus professionellen, sondern höchstens aus familiären Gründen, betonte er vor dem Polen-Spiel in einer Pressekonferenz. "Es ist immer noch die gleiche Situation. Auf der einen Seite möchte ich bleiben." Sportdirektor Willi Ruttensteiner habe zukunftsträchtige Programme ins Leben gerufen. "Es sind viele aufregende Dinge, die hier in Israel passieren. Das ist etwas, das für mich für die Zukunft interessant sein könnte. Auf der anderen Seite ist meine familiäre Situation dieselbe. Ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen."

Vorerst gelte der volle Fokus Polen und dem folgenden Auswärtsspiel zum Abschluss der Österreich-Gruppe G am Dienstag in Nordmazedonien - laut Herzog zwei Chancen, sich im Hinblick auf die "Schlüsselspiele" in den Play-offs im März weiterzuentwickeln. Ihre Gegner dort würden die Israelis nächsten Freitag (22. November) erfahren. Dann werden in Nyon die vier Vierer-Turniere im K.o.-Modus ausgelost.

"Natürlich habe ich im Kopf, dass wir gute Chancen haben, uns für die Nations League (Play-offs) zu qualifizieren", sagte Herzog. Es sei für ihn aber wichtig zu sehen, wie sein Team in den beiden Partien gegen Polen und Nordmazedonien reagiere. "Wir alle haben Fehler gemacht in dieser Qualifikation", sagte der 51-Jährige. "Aber diese zwei Spielen gegen gute Teams sind sehr interessant, um zu sehen, ob wir etwas gelernt haben."