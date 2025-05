"Kane you believe it": Harry Kane beendet seinen Titel-Fluch

Viel Worte brauchte es dazu nicht: In seiner Instagram-Story postete Kane am Sonntag lediglich ein schlichtes Trophäen-Emoji. Wenig später tauchten Videos auf, in denen er ausgelassen zu Queens „We Are The Champions“ und Bob Marleys „Three Little Birds“ mitsang – ein Moment ungebremster Freude.

"Was für eine Nacht!"

Am Tag danach meldete sich Kane, sichtlich gezeichnet von der langen Partynacht, per Instagram-Video zu Wort. „Was für eine Nacht! Was für eine Feier mit den Spielern und dem Staff“, sagte der englische Angreifer über die ausgelassene Titelfeier im Münchner Nobelrestaurant Käfer. „Ich bin sicher, jeder merkt es heute ein bisschen.“ Es fühle sich "toll an, einen Titel zu gewinnen, den ersten meiner Karriere", sagte der sichtlich erleichterte Stürmerstar.