Bayern-Trainer Kompany: „Ich würde niemals sagen: mein Titel“

Mit dem bayerischen Ritual der Bierdusche für einen Meistercoach mochte sich Vincent Kompany noch nicht groß befassen. „Diese ganzen Szenarien sind noch nicht in meinem Kopf“, sagte der 39 Jahre alte Trainer des FC Bayern mit einem treuherzigen Blick vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 : „Nur das Spiel ist mir wichtig, was in den 90 Minuten passiert.“

Dennoch könnte es bereits am Samstag kurz nach 17.15 Uhr so weit sein. Am 31. von 34 Spieltagen könnten die Münchner in der ausverkauften Allianz Arena den 34. Meistertitel begießen. Voraussetzung: Sie gewinnen ihre Partie gegen Mainz – und Bayer Leverkusen holt gegen den FC Augsburg maximal einen Punkt.

Eine Frage der Zeit

Bei acht Punkten Vorsprung gilt die Rückkehr der Meisterschale nach München nach zwölf Monaten in Leverkusen nur noch als eine Frage der Zeit. Und für Kompany wäre es der erste große Titelgewinn als Trainer nach der Zweitliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Premier League mit Burnley 2023. Allerdings würde er sich niemals in den Vordergrund rücken. „Als Trainer hast du das Gefühl, es sind die Spieler, die den Titel gewonnen haben“, sagte Kompany und führte aus. „Ich würde niemals sagen: mein Titel.“