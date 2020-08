ÖFB-U21-Teamspieler Wolf bestätigt Kaufpflicht von Gladbach

Glücksfall

Wolf, der seinem früheren Salzburger Trainer Marco Rose nach einem schwierigen Jahr in Leipzig nach Gladbach gefolgt ist, bezeichnete es als Glücksfall, "jetzt mal bei einem so großen Traditionsverein zu spielen mit so einer langen Geschichte". Zuletzt spielte der Grazer für Teams des Red-Bull-Konzerns, im Sommer 2019 war er von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt.

Mit der Borussia hat der Offensivspieler, der in Österreichs U21-Nationalteam für die anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien (4. September/18.30 Uhr) und England (8. September/20.30, jeweils live ORF Sport +) einberufen wurde, viel vor: "Als Spieler will man immer so viele Spiele wie möglich gewinnen - und dann gewinnt man vielleicht auch irgendwann mal einen Titel." Das Ziel des Champions-League-Teilnehmers müsste es nach Platz vier in der Vorsaison sein, "noch ein, zwei weitere Schritte" zu machen.