Haaland vor Startelf-Debüt für Borussia Dortmund

Erling Haaland steht nach seiner Dreierpack-Show vor dem Startelf-Debüt im Dress von Borussia Dortmund. "Es ist möglich, dass er von Anfang an spielt", sagte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln.

In seinem ersten Match für den BVB waren dem 19-Jährigen vergangenen Samstag beim 5:3-Sieg in Augsburg nach seiner Einwechslung innerhalb von 20 Minuten drei Treffer gelungen. Favre will nun entscheiden, ob er den im Winter von Red Bull Salzburg verpflichteten Norweger in die Startformation beruft oder ihn erneut zunächst auf die Ersatzbank setzt. "Es ist auch möglich, dass er nicht von Beginn an spielt, aber er wird da sein", meinte der Coach.

Favre bekräftigte allerdings auch, dass Haaland im Anschluss an eine Knieverletzung noch Trainingsrückstand habe. "Er macht das super, aber er muss noch weiter an der Basis-Ausdauer arbeiten." Den Trainingsfleiß des Torjägers lobte der Coach ausdrücklich: "Er gibt immer Vollgas, konzentriert sich auf das, was er machen muss und ist immer gut gelaunt. Wenn er im Training eine Torchance verpasst, ärgert er sich. Es ist super, solche Spieler zu trainieren - er bringt Freude, das ist gut für alle."