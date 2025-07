Vor 34.165 Fans: Deutschland stürmt ins EM-Viertelfinale

Das deutsche Frauen-Nationalteam ist bei der EM in der Schweiz weiter auf Erfolgskurs. Nach dem Auftaktsieg gegen Polen (2:0) gaben sich die Deutschen auch im zweiten Gruppenspiel keine Blöße und besiegten Dänemark mit 2:1.

Vor 34.165 Fans in Basel - 17.000 davon aus Deutschland - lief es für den Favoriten zunächst nicht nach Wunsch. Die Däninnen gingen durch Vangsgaard in den ersten 45 Minuten in Führung.