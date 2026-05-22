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Fußball

St. Pöltens Frauen gewinnen und wahren Titelchance in der Liga

Der SKN gewann auswärts 3:2 bei Sturm Graz nach Rückstand und macht noch einmal Druck auf Tabellenführer Austria Wien.
22.05.2026, 20:51

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Freude über das Siegtor beim SKN

Die Frauen des SKN St. Pölten haben am Freitag die Chance auf den elften Meistertitel in Folge gewahrt. Die Niederösterreicherinnen feierten gegen Sturm Graz einen späten 3:2-Auswärtssieg und rückten damit bis auf einen Punkt an die Wiener Austria heran. 

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Bis zur 77. Minute lag St. Pölten nach Toren von Deutsch (16.), Aistleitner (32.) und Keutz (61.) noch 1:2 zurück, glich aber in der Schlussviertelstunde durch Ebert aus (77.). Das Siegestor durch Sarah Mattner-Trembleau fiel in der 89. Minute.

Freude über das Siegtor beim SKN

Freude über das Siegtor beim SKN

Die Favoritnerinnen könnten aber am Samstag mit einem Heimsieg über die Cupfinalistinnen von Red Bull Salzburg die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte und damit auch das Double fixieren.

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