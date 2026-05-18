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Chaos in Frankreich: Spielabbruch nach 22 Minuten
Anhänger von Erstligist Nantes stürmten im letzten Saisonspiel den Platz und erzwangen einen Abbruch.
Die Fans des französischen Erstligisten FC Nantes haben in der Partie gegen den FC Toulouse mit einem Platzsturm für einen Spielabbruch gesorgt.
Dutzende vermummte Fans durchbrachen am Sonntag in der 22. Minute die Sicherheitsabsperrungen im Stade de La Beaujoire und stürmten auf das Feld.
Absteiger Nantes
Fans warfen Leuchtfackeln, die Spieler wurden vom Platz geführt. Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic versuchte, die Fans zur Rede zu stellen und sie zum Verlassen des Stadions zu bewegen.
Nach einer langen Unterbrechung erklärte Schiedsrichterin Stephanie Frappart, die örtlichen Behörden hätten aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet.
Nantes ging als Tabellen-17. in die Partie und stand bereits als Absteiger fest.
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