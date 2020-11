Europa League: LASK-Sieg könnte ein kurioses Nachspiel haben

Vier statt drei Perioden

Aufgrund von Covid-19 sind aktuell fünf Spielerwechsel erlaubt. Allerdings darf man diese nur in drei Wechselperioden, also Spielunterbrechungen vornehmen. Diese Anzahl kann sich auf vier erhöhen, sofern eine dieser Wechselperioden in der Halbzeitpause genutzt wird.

Das haben die Belgier allerdings nicht. Sie wechseln in der 63. Minute zum ersten Mal, zwei Minuten später zum zweiten Mal, ein drittes Mal in Minute 75 und vollzogen schließlich in Minute 86 noch einen Doppeltausch. Ihre fünf Spielerwechsel wurden also in vier Perioden, einer zu viel, durchgeführt.