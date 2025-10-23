Sorge um Arnautovic: Teamstürmer mit Knieverletzung ausgewechselt

Schock für Marko Arnautovic . Der österreichische Teamspieler und Rekordtorschütze musste in der ersten Hälfte der Europa-League-Partie von Roter Stern Belgrad gegen Sporting Braga früh ausgewechselt werden.

Arnautovic ging nach einem Zweikampf mit Verteidiger Lagerbielke in der 30. Minute zu Boden, hielt sich das Knie und musste lange behandelt werden. Die beiden Spieler waren mit den Knien gegeneinander gekracht. In der 37. Minute musste Arnautovic, gestützt von zwei Betreuern, das Spielfeld verlassen. Bruno Duarte kam für ihn ins Spiel.

Ob sich der 36-Jährige schwerer verletzt hat, war vorerst noch unklar.

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch stand bei Sporting Braga nicht im Kader.