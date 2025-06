Vertrag bis 2028: Gerhard Struber unterschrieb bei Bristol City

Gerhard Struber hat einen neuen Job. Der frühere Salzburg-Trainer, von dem sich der 1. FC Köln vor sechs Wochen mit dem Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga vor Augen getrennt hatte, wird Chefcoach des englischen Zweitligisten Bristol City. Der 48-jährige Salzburger erhielt einen bis 2028 gültigen Dreijahresvertrag, gab der Ligasechste der vergangenen Saison am Donnerstag bekannt. Für Struber ist es nach Barnsley (2019/20) die zweite Station in Englands "Championship".

Bristol hatte im Mai das Play-off um den Aufstieg in die Premier League erreicht, war dort aber im Halbfinale an Sheffield United gescheitert. Trainer Liam Manning wechselte daraufhin zum Ligarivalen Norwich City. "Das ist eine sehr interessante Gruppe. Sie haben vergangene Saison einen großartigen Job gemacht und waren sehr erfolgreich", sagte Struber. "Jetzt ist die Zeit, darauf aufzubauen und alles, das wir können, zu tun, um uns auf das nächste Level zu bringen."