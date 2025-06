Ausfall bei der Klub-WM: Real-Madrid-Star Mbappe im Spital

Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich während der Fußball-Klub-WM in den USA wegen einer akuten Gastroenteritis ins Spital begeben müssen. Das gab der spanische Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Mbappe hatte das Auftaktspiel der Madrilenen am Mittwoch in Miami gegen Al Hilal (1:1) krankheitsbedingt verpasst.

Der Franzose dürfte auch für die restliche Gruppenphase, in der Real zum Abschluss in der Nacht von 26. auf 27. Juni auf Red Bull Salzburg trifft, ausfallen. „Unser Spieler Kylian Mbappe laboriert an einem akuten Fall von Gastroenteritis und ist in einem Krankenhaus aufgenommen worden, um eine Serie von Tests zu absolvieren und die angemessene Form der Behandlung zu erhalten“, hieß es in einem Real-Statement.