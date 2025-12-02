Deutschland ohne Chance: Spanien gewinnt die Nations League

Spanien hat auch die zweite Austragung der Women's Nations League gewonnen. Die Fußball-Weltmeisterinnen setzten sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 (0:0) durch. Die Spanierinnen führten die Gäste nach der Pause phasenweise vor und begeisterten die 55.843 Zuschauer im Estadio Metropolitano mit Traumtoren. Zweimal Clàudia Pina (61., 74.) sowie Supertalent Vicky López (68.) trafen für die alten und neuen Nations-League-Champions.